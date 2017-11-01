Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Muş, Ağrı, Artvin, Iğdır ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Hatay, Kahramanmaraş ve Bingöl çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugünkü yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda hafif don olayı bekleniyor.
BALIKESİR, 13
Parçalı ve az bulutlu,
BURSA, 13
Parçalı ve az bulutlu,
İSTANBUL, 14
Parçalı ve az bulutlu,
SAKARYA, 14
Parçalı ve az bulutlu,
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 10
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 17
Az bulutlu
KÜTAHYA, 8
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK, 11
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde hafif don olayı bekleniyor.
ADANA, 26
Parçalı bulutlu
ANTALYA, 24
Az bulutlu
HATAY, 22
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
ISPARTA, 13
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde güneyinde yer yer pus hadisesiyle birlikte bölge genelinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.
ANKARA, 9
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 9
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ, 10
Parçalı bulutlu
KONYA, 10
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.
BOLU, 7
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE, 12
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP, 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 10
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğu kıyılarının yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.
AMASYA, 13
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ORDU, 14
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN, 15
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmurlu
TRABZON, 14
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, güneydoğusu ile Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bingöl çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 15
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM, 9
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
IĞDIR, 13
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN, 10
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 16
Parçalı ve çok bulutlu,
GAZİANTEP, 20
Parçalı bulutlu
SİİRT, 15
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 20
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli