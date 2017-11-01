Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Muş, Ağrı, Artvin, Iğdır ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Hatay, Kahramanmaraş ve Bingöl çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugünkü yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda hafif don olayı bekleniyor.

BALIKESİR, 13

Parçalı ve az bulutlu,

BURSA, 13

Parçalı ve az bulutlu,

İSTANBUL, 14

Parçalı ve az bulutlu,

SAKARYA, 14

Parçalı ve az bulutlu,

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 10

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 17

Az bulutlu

KÜTAHYA, 8

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK, 11

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde hafif don olayı bekleniyor.

ADANA, 26

Parçalı bulutlu

ANTALYA, 24

Az bulutlu

HATAY, 22

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

ISPARTA, 13

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde güneyinde yer yer pus hadisesiyle birlikte bölge genelinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

ANKARA, 9

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 9

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ, 10

Parçalı bulutlu

KONYA, 10

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

BOLU, 7

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE, 12

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP, 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğu kıyılarının yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

AMASYA, 13

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ORDU, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN, 15

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmurlu

TRABZON, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, güneydoğusu ile Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bingöl çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 15

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM, 9

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

IĞDIR, 13

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN, 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 16

Parçalı ve çok bulutlu,

GAZİANTEP, 20

Parçalı bulutlu

SİİRT, 15

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 20

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli