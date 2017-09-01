Bugün hava nasıl olacak? (01.09.2017)

Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELI °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana ve Osmaniye çevreleri, Mersin'in doğu kıyıları ile Hatay'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 34°C

Az bulutlu

KARS °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 37°C

Az bulutlu