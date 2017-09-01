Bugün hava nasıl olacak? (01.09.2017)

Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana ve Osmaniye çevreleri, Mersin'in doğu kıyıları ile Hatay'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 34°C
Az bulutlu
KARS °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 37°C
Az bulutlu