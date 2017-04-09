  • 09 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.733
    EURO 3.956
  • BIST 88497.33
    ALTIN 150.362
Buradasınız : » » Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun tek yönden çalışma yapılan kesimlerinde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten izin veriliyor.

İyidere-Rize Devlet Yolunun 5 ve 6'ncı kilometrelerinde Sarayköy 1 ve 2 tünellerinin Rize-İyidere yönündeki kuzey tüpleri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10-12 Nisan'da 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, servis yolundan sağlanacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmalarına başlanıldığı için trafik akışı bu bölümde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolları yol durumu bülteni, günlük yol durumu bülteni
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER