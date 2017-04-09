Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun tek yönden çalışma yapılan kesimlerinde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten izin veriliyor.

İyidere-Rize Devlet Yolunun 5 ve 6'ncı kilometrelerinde Sarayköy 1 ve 2 tünellerinin Rize-İyidere yönündeki kuzey tüpleri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10-12 Nisan'da 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, servis yolundan sağlanacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmalarına başlanıldığı için trafik akışı bu bölümde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.