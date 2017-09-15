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Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? (15 Eylül 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? (15 Eylül 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-İzmit doğu kavşakları kesimi 97-116. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 14 Ekim'e kadar otoyolun Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktalarının kademeli olarak trafiğe kapatılması durumunda ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Burdur-Antalya sınırı Antalya-Manavgat yol ayrımının 16. kilometresinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-16.00 saatlerinde yol aralıklı trafiğe kapalı olacak.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde yapılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle 19.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Barla-Eğirdir yolundan gerçekleştirilecek.

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteni
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