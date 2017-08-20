Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarının Ankara-İstanbul yönündeki 97-117. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu 07.30-17.30 saatleri arasında her gün trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında trafik Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanabilecek.

Öte yandan otoyolun Sapanca Kavşağı'ndaki İstanbul yönü de trafiğe kapalı olacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 12-21. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırıkkale-Ankara) iki yönlü (gidiş-geliş), Afyonkarahisar-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde ise tünel çalışmaları nedeniyle tek şeritten gerçekleştiriliyor.