  • 08 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (8 Ekim 2017)

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (8 Ekim 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (8 Ekim 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 7-12 kilometrelerinde üst yapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik karşı yönden iki yönlü olarak devam ediyor.

Salihli-Kula yolunun 0-4 ve 52-57 kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik akışı bölünmüş yol tarafından gidiş dönüş olarak gerçekleşiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu, Torbalı servis alanı önü Aydın yönünde 4-9 kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması yapılacağından bu kesimde trafik İzmir yönünde gidiş geliş olarak sağlanacak.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde Erkmen Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Afyonkarahisar Belediyesine ait toplayıcı yoldan veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu üzerindeki Karataş viyadüğü-Bayındır ve Çubuk-1 Baraj köprülerinin üst yapı iyileştirmesi ve bakım onarım ve takviyesi inşaatı nedeniyle Bayındır köprüsü-Samsun kavşağı-Kıbrısköyü kavşağı istikameti taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım karşı şeritten bölünmüş şekilde iki yönlü olarak gerçekleştirilecek.

Etiketler: karayolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteni
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER