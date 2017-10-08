Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (8 Ekim 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 7-12 kilometrelerinde üst yapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik karşı yönden iki yönlü olarak devam ediyor.

Salihli-Kula yolunun 0-4 ve 52-57 kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik akışı bölünmüş yol tarafından gidiş dönüş olarak gerçekleşiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu, Torbalı servis alanı önü Aydın yönünde 4-9 kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması yapılacağından bu kesimde trafik İzmir yönünde gidiş geliş olarak sağlanacak.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde Erkmen Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Afyonkarahisar Belediyesine ait toplayıcı yoldan veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu üzerindeki Karataş viyadüğü-Bayındır ve Çubuk-1 Baraj köprülerinin üst yapı iyileştirmesi ve bakım onarım ve takviyesi inşaatı nedeniyle Bayındır köprüsü-Samsun kavşağı-Kıbrısköyü kavşağı istikameti taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım karşı şeritten bölünmüş şekilde iki yönlü olarak gerçekleştirilecek.