Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (6 Temmuz)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarının Ankara-İstanbul yönü 96-117. kilometrelerde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 29 Temmuz'a kadar TEM Otoyolu her gün 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Otoyolun Sapanca Kavşağı'ndaki İstanbul yönü de trafiğe kapalı tutuluyor.

Polatlı-Ankara yolunun 29-34. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Burdur-Antalya sınırı Antalya-Manavgat yolunun 16. kilometresinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 7 Temmuz Cuma günü 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.