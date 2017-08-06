Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (6 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Ümraniye-Hekimbaşı Yavuz Sultan Selim üst geçit (U54) mevkisi 29 kilometresinde bir şerit trafiğe kapatılacak. Çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönünde güney yolu 7 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Niğde-Ulukışla-Pozantı ayrımının 0-20. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle (Otoyol Kemerhisar-Otoyol Ulukışla kavşaklarının bulunduğu 0-20. kilometre arasındaki yol trafiğe kapatılarak, bu kesimde Niğde istikametinden Beyağıl Kavşağına olan trafik otoyol Kemerhisar Kavşağından ayrılarak otoyol üzerinden seyredecek, Beyağıl istikametinden Niğde istikametine olan trafik ise otoyol Ulukışla Kavşağından ayrılarak yine otoyol üzerinden sağlanacak.

Korkuteli-Elmalı yolunun 5-17. kilometreleri arası patlatmalı yol yapım çalışmalarının başlatılacağı 7 Ağustos Pazartesiden itibaren yol trafiğe kapatılarak, ulaşım 4 bin 850 kilometrede bulunan kavşakla Ulucak Köyü güzergahından gerçekleştirilecek.