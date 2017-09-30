Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (30 Eylül 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu kavşağı-Yeniçağa kavşağı kesimi 17-20. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı kavşağı-İzmit Doğu kavşağı 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde TEM Otoyolu 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-1.Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Sınırı 4-9. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Yeniçağa-Bolu (D-100) yolunun (Çaydurt-Paşaköy Kavşağı arası) ilk etap Hastane kavşağı-Paşaköy kavşağı arasında (Ankara-İstanbul) üst yapı yapım çalışmalarının bugün, ikinci etap Filiz Makarna kavşağı-Eşref Bitlis Kışlası kavşağı arasında (Ankara-İstanbul istikameti) üst yapı yapım çalışmalarının ise 5 Ekim'de bitirilmesi planlanıyor. Ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kalkan-Kaş yolunun 41-45. kilometrelerinde Kaş Devlet Hastanesi mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 3,5 kilometrelik kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolu olarak Gökseki Mahallesi imar yolundan veriliyor.