Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (3 Ekim 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'lar tesis ediliyor. TAK'ların altından 4 şerit araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlandıktan sonra yol trafiğe açılacak. Çalışmalar süresince her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 3'er şeritten gerçekleştiriliyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin 7 Kasım'a kadar Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor. Ayrıca Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı tutuluyor.

Kalkan-Kaş yolunun 41-45. kilometrelerindeki Kaş Devlet Hastanesi mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle 3,5 kilometrelik kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım Gökseki Mahallesi imar yolundan sağlanıyor.

Göynük-Mudurnu yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle arazinin apik olması ve servis güzergahı verilememesinden yolun her iki yönü 5 Ekim'e kadar 07.00-19.00 saatlerinde 30'ar dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.