Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (29.01.2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Darende-Elbistan, Şırnak-Eruh, Ağrı-Tutak-Patnos, Doğubayazıt-Çaldıran-Van, Bozkır-Hadim-Taşkent-Adiller ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.
Ankara çevre otoyolunun Konya-Karataş Kavşağı 3-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 43. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin (Yıldızlı Mevkisi) Giresun-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. AA