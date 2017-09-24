  • 24 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.183
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (24 Eylül 2017)

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (24 Eylül 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (24 Eylül 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca kavşağı-İzmit Doğu kavşağı kesimi 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli olarak trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon tesis edilecek. 4 şerit araç geçişi sağlanacak şekilde tamamlanacak çalışmalar, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Çalışmalar sırasında oluşabilecek trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları kullanmaları önem arz ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu işi kapsamında Yahyaköy viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle Bandırma-Karacabey ayrımı-Susurluk yolunun 34-35. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü verilecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 47. kilometresindeki Sahil Camisi mevkisinde yapılacak yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 98-101.kilometrelerinde yol onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Etiketler: karayolları, karayolları yol durumu bülteni, Karayolları Genel Müdürlüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER