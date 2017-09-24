Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (24 Eylül 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca kavşağı-İzmit Doğu kavşağı kesimi 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli olarak trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon tesis edilecek. 4 şerit araç geçişi sağlanacak şekilde tamamlanacak çalışmalar, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Çalışmalar sırasında oluşabilecek trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları kullanmaları önem arz ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu işi kapsamında Yahyaköy viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle Bandırma-Karacabey ayrımı-Susurluk yolunun 34-35. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü verilecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 47. kilometresindeki Sahil Camisi mevkisinde yapılacak yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 98-101.kilometrelerinde yol onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.