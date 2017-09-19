Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (19 Eylül 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa kuzey ve batı bağlantı yolu kavşakları kesimi 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Sapanca-İzmit Doğu kavşakları 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli trafiğe kapatılacak. Ulaşıma 14 Ekim'e kadar diğer istikametten iki yönlü izin verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları kesimi 12-17. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönündeki güney tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 19 Eylül-6 Ekim tarihlerinde 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Polatlı-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yollara yönlendiriliyor.