Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (16 Ekim 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Belevi kavşağı Aydın yönü 1-2. kilometrelerinde sağ şeritte üstyapı onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle otoyolun bu bölümünde trafik orta ve sol şerite yönlendirilecek.

Hasköy-Kırklareli yolunun 0-59. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Sarayönü-Akşehir yolunun 81-98. kilometrelerinde Ilgın şehir geçişi köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 4-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Ayaş-Beypazarı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Mersin-Tarsus devlet yolu Huzurkent mevkisinde Nacarlı Köprüsü'nün genişletilmesi çalışmaları nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatılacak, ulaşıma yolun sol şeridinden çift yönlü ve kontrollü izin verilecek.