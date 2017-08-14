Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (14 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Isparta-Dereboğazı-Antalya yolunun 1. kilometresinde Küçükkışla köyü mevkisinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.30-15.30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolunun Abant kavşağı-Kaynaşlı kavşağı kesimi arasında Bolu Tüneli Geçişi dahil üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 24 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Abant kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı kavşağından tekrar TEM Otoyolu'na katılım sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin-Gözne Kavşağı-Stadyum kavşağı kesimi 0-7. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın 1. ve 2. şeritleri Mersin-Çeşmeli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım 3. şeritten kontrollü veriliyor.