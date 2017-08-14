  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.175
  • BIST 106963.1
    ALTIN 145.961
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (14 Ağustos 2017)

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (14 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (14 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Isparta-Dereboğazı-Antalya yolunun 1. kilometresinde Küçükkışla köyü mevkisinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.30-15.30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolunun Abant kavşağı-Kaynaşlı kavşağı kesimi arasında Bolu Tüneli Geçişi dahil üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 24 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Abant kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı kavşağından tekrar TEM Otoyolu'na katılım sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin-Gözne Kavşağı-Stadyum kavşağı kesimi 0-7. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın 1. ve 2. şeritleri Mersin-Çeşmeli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım 3. şeritten kontrollü veriliyor.

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolları, yol durum bülteni
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER