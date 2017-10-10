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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (10 Ekim 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (10 Ekim 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Trabzon-Rize devlet yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle güzergahta 30 Ekim'e kadar 08.00-18.00 saatlerinde trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 27-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Polatlı-Sivrihisar yönünden iki yönlü izin veriliyor.

Burdur-Antalya il sınırı Antalya-Manavgat yolunun 16. kilometresindeki Aksu ilçesi Yenikaraman Köyü mevkisinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün ve 13 Ekim'de, 12.00-17.00 saatlerinde yoldan araç geçişine izin verilmeyecek.

Elmalı-Finike yolunun 9-12. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ kesimden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometrelerindeki üstyapı toprak işleri ve diğer çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun Ankara-Kırıkkale yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden geliş-gidiş olarak sağlanıyor.

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