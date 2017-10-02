Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? (02.10.2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu doğu-Yeniçağa kavşakları 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit doğu kavşakları 0-19. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor. Ayrıca Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı olacak.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Osmaniye kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı çalışması yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana-Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gerede-Yeniçağa-Bolu yolunun Filiz Makarna-Eşref Bitlis Kışlası kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle 6 Kasım'a kadar bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldığından ulaşım yan yollara yönlendiriliyor.