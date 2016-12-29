Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Ankara ve 20 şehirde bugün, Karaman'da ise bugün ve yarın ara verildi.

Etkisini sürdüren kar yağışı ve kötü hava şartlarından dolayı Ankara, Çankırı, Eskişehir, Isparta, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Kütahya, Bilecik, Denizli, Bolu, Kırıkkale, Yozgat, Bursa, Konya, Kırşehir, Balıkesir, Mersin, Sinop ve Kastamonu ile Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki okullar bir gün, Karaman'da ise 2 gün süreyle tatil edildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Karaman'da 2 gün tatil

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ve yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

20 ilde daha ara verildi

Çankırı merkez ve Eldivan, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı, Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde, Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, Isparta'da kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerinde ve Süleyman Demirel Üniversitesinde, Uşak'ta ilk ve ortaöğretimde, Afyonkarahisar'da ise il genelindeki okullarda eğitime ara verildi.

Manisa'nın Demirci, Gördes, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Ahmetli, Gölmarmara, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde ise taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olarak okulların tatil edildiği bildirildi.

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda, Bilecik kent merkezi ile Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar, Pazaryeri ve İnhisar ilçelerinde tüm okullar ile Gölpazarı ilçesine köylerden taşımalı sistemle gelen öğrenciler için okullar bugün için tatil edildi.

Denizli'nin Babadağ, Güney, Acıpayam ve Çameli ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan ilçe merkezi ve Yenice Mahallesi dışındaki okullar ile taşımalı öğrenciler, Pamukkale ilçesinde Akçapınar, Uzunpınar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardıç mahallelerindeki okullar, Çardak ilçesinde Söğüt Mahallesi ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için de eğitime ara verildi.

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Kırıkkale'de kent merkezi ve ilçelerde, Yozgat'ta kent merkezi ve bağlı köylerde, Bursa'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, Konya'nın Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, Yunak, Tuzlukçu ve Kulu ilçelerinde, Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Mersin Valiliğinden alınan bilgiye göre, çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Sinop'ta, ilçelerden Boyabat'ta taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Durağan'daki Tekir ve Çerçiler yatılı bölge okulları, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de tüm okullar ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bugün eğitim yapılmayacak.