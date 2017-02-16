Bugün hangi il ve ilçelerde kar tatili var? (16.02.2017)

Kastamonu

Kastamonu'nun Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde etkili kar yağışı dolayısıyla ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılam açıklamada, kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelindeki tüm okulların 16 Şubat Perşembe tatil edildiği belirtildi.

Ordu-Giresun

Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Gürgentepe, Ulubey, Korgan, Mesudiye, Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı, Kumru ve Gölköy ilçelerinin tamamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, İkizce ile Altınordu ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Akkuş ilçesinde ise İMKB YBO, Fatih Ortaokulu, Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu ve Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi hariç tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Giresun'da ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, Doğankent ile Güce ilçesindeki okulların tamamı, Dereli ilçesinde de ilkokul ve ortaokullar tatil edildi.

Karabük

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı dolayısıyla bugün ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yarattığı olumuz koşullar nedeniyle bütün okulların 16 Şubat Perşembe tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçede görev yapan hamile ya da engelli kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.