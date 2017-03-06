Bugün gündemde neler var? 6 Mart 2017

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "İz Bırakan Kadınlar Zirvesi" ile AK Parti Büyükçekmece Kadın Kolları Başkanlığınca organize edilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliğine katılacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile bir araya gelmesinin ardından ağır sanayi fabrikası ve Bulgar Göçmenleri Derneğini ziyaret edecek, Kadosan yönetimi ile toplantı yapacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Simav, Pazarlar, Gediz, Emet ve Tavşanlı ilçelerinde DSİ tesislerinin toplu temel atma ve açılış merasimleri ile "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında Simav, Gediz ve Tavşanlı'da gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliklerine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

4- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katılacak.

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Digor'da halka hitap edecek, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık ile Dağpınar Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Seçim Kurulu Merkezi açılışına katılarak konuşma yapacak, Selim Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, kanaat önderleri ile toplantı yapacak.

2- TÜİK, 2016 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerini yayımlayacak.

3- Hazine Müsteşarlığınca, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı ile 9 yıl (3234 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başkent Paris’teki Versailles Sarayı'nda Almanya, İspanya ve İtalya başbakanlarının katılacağı dörtlü gayri resmi liderler zirvesi düzenleyecek, zirve sonrası liderler ortak basın açıklaması yapacak.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Tekkeköy İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılacak, yeni yapılan statta incelemelerde bulunacak, esnafı, Tekkeköy Belediyesini ve AK Parti Atakum İlçe Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret edecek.

2- Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta, Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor, Antalyaspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

3- TFF 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Altınordu ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.

4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta, Anadolu Efes-TOFAŞ, Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş müsabakalarıyla sona erecek.