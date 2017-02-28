Bugün gündemde neler var? 28 Şubat 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan resmi temaslarda bulunacağı Pakistan'a hareket edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Çankaya Köşkü'nde Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'i kabul edecek.

3- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

4 - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "28 Şubat Darbesi, Toplumsal Etkileri ve Yeni Anayasa Süreci" konulu panelin açılış konuşmasını yapacak, Bafra'da ilçe danışma meclisi toplantısına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bakanlığın konferans salonunda "20. Yılında 28 Şubat" konulu panele katılacak.

3- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajıc ile bir araya gelecek.

2-Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret istatistiklerini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin inşaat işgücü girdi endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak ve burada bir konuşma yapacak.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Sen Ben Yok Türkiye Var" Kısa Film Yarışması ödül törenine katılacak.

2- TRT'de yayınlanacak, Osmanlı Hanedanının sürgününü konu edinen "Bilun - Sürgünün Son Tanığı" isimli tek bölümlük belgeselin galası yapılacak.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

2- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA-Dresdner, Uralochka-VakıfBank ve Fenerbahçe-St Raphael Var VB maçları oynanacak.

3- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yapılacak.