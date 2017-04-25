Bugün gündemde neler var? 25 Nisan 2017



1- Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıl dönümü

- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek törenin açılışında konuşacak.

- Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektuplarını takdim edecek Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan, Tayland Büyükelçisi Suvat Chirapant ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ile Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenecek Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılacak.

4- Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek “Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı”nda Türkiye’nin ülkedeki drama bakışı ve sağlanacak yardım konusunda konuşacak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Uluslararası Konferansı'nın "Ekonomik politikanın önceliklerinden biri olan kadın girişimciliğinin geliştirilmesi: Girişimcilik için devlet desteği mekanizması” isimli oturuma katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir otelde "Şehircilik Şurası Sonuç İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İrlanda İş, Girişimcilik ve Yenilik Bakanı Mary Mitchell O’Connor ile Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan ile ayrı ayrı görüşecek, "Türkiye Günü" başlıklı programa katılacak.

2- Hazine, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi yapacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Besteci ve yorumcu Selami Şahin, şarkılarını farklı bir tarzda yorumlayacağı "Selami Şahin ile Yarım Asırlık Senfoni" projesiyle İş Sanat Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden 3'ü, Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin Atina Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.

SPOR

1- Fenerbahçe, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla karşılaşacak.

2- Voleybol Efeler Ligi play-off üçüncülük serisi ilk maçında Fenerbahçe, Ziraat Bankası'nı konuk edecek.

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında, Çanakkale Belediyespor-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.

4- Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Samsun Gençlik-Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adana Şakirpaşa ve Zağnosspor-Ardeşen Gençlik mücadeleleri yapılacak.