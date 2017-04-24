Bugün gündemde neler var? 24 Nisan 2017

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TESK Genel Merkezi'nde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasında "Aktif İşgücü Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerle İlgili İşbirliği" protokolü imza törenine katılacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Hayalindeki Türk Otomobilini Tasarla" etkinliğine iştirak edecek.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Bölge Müdürleri toplantısına katılacak.

3- TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini ve nisan ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

4- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Çanakkale Kara Muharebelerinin 102. Yıl Dönümü Anma Törenleri"ne katılacak.

2- "21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Beşiktaş-Adanaspor maçıyla tamamlanacak.

2- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor-Altınordu, Manisaspor-Denizlispor ve Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor maçları oynanacak.

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları Garanti Koza Arena'da başlayacak.

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları oynanacak. Beşiktaş-Bellona AGÜ, İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları yapılacak.

5- Voleybol Efeler Ligi play-off turunda Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor maçları oynanacak.

6- Slovakya'da devam eden 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ikinci maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.