Bugün gündemde neler var? 23 Ocak 2017

1- Cumhurbaşkanı Erdogan Tanzanya'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılanacağı Tanzanya'da Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek, Türkiye ile Tanzanya arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Magufuli ile basın toplantısı düzenleyecek.

- Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli ile Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Magufuli'nin onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek.

3- Astana'da Suriye toplantısı başlıyor

- Suriye kriziyle ilgili rejim ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, İran, ABD ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılımıyla Kazakistan’da düzenlenen toplantının ilk günü takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Green Park Otel'de, "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı"na katılacak.

EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını açıklayacak.

2- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor

- Vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde tören düzenlenecek. Cavcav'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'ndeki öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılacak.

2- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Arena'da karşı karşıya gelecek.

3- TFF 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk edecek.

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Beşiktaş-İdmanocağı karşılaşmasıyla tamamlanacak.

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşılaşacak.

6- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda 3. ve son maçlarda Zimbabve-Tunus, Senegal-Cezayir karşı karşıya gelecek.