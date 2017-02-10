Bugün gündemde neler var? (10.02.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu'nun ortak toplantısının açılışında konuşacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, Ulu Cami'de cuma namazını kılacak, AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katılacak, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği toplantısında bulunacak.

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliği ziyaret edecek, İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur'da temel atma ve açılış törenlerine katılacak, valilikler ile belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti il başkanlığı ile il danışma meclisi toplantısında bulunacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, il değerlendirme toplantısına iştirak edecek, Merinos Mobilya Fabrikası işçileri ile buluşacak, Şehit Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu’nun cenaze namazına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Balkan Çalıştayı'nda bulunacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB merkez binada "50 bin TL Faizsiz Kredi Desteği" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Taşınır Rehni" ile ilgili tanıtım toplantısına katılacak, Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Dr. Martin Wansleben'i kabul edecek.

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD ve TÜSİAD üyeleri ile Cazibe Merkezleri Programı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CNR Avrasya Boat Show Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’na iştirak edecek.

5- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da,Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. toplantısına katılacak.

- Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, AA muhabirlerinin objektifinden FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan "15 Temmuz'da Türkiye'de ne oldu?" başlıklı serginin açılışını yapacak.

2- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müzesi ile "Kasdım Budur Şehre Varam/Feryad-ü Figan Koparam" isimli resim sergisinin ve Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

2- Tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı canlandıracağı "Aşk-ı Memduh" oyununun basın toplantısı Trump AVM’de gerçekleştirilecek.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe ve Barcelona Lassa-Galatasaray Odeabank maçları yapılacak.

3- Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

4- Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da sona erecek.