Bugün gündemde neler var? 1 Mayıs 2017

GÜNDEM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hyderabad House'ta baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, ayrıca şeref defterini imzalayacak.

- Jamia Millia İslamia Üniversitesince kendisine verilecek fahri doktora törenine iştirak edecek Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme gerçekleştirecek ve Mukherjee tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin MYK ve MKYK toplantıları ile Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile diğer kuruluşlar Bakırköy Halk Pazarı'nda; Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda; Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Eskişehir Odun Pazarı'nda; Memur Sendikaları Konfederasyonu da Kütahya Zafer Meydanı'nda kutlama programı düzenleyecek.



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçlarında Bursaspor-Galatasaray, Osmanlıspor-Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

2- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo 1. tur müsabakaları Garanti Koza Arena'da başlayacak.

3- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor ile Halkbank, TVF Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da karşılaşacak.

4- Voleybolda Efeler Ligi play-off üçüncülük serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe ile Ziraat Bankası, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

