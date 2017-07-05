  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bugün bu yollara dikkat! (5 Temmuz 2017)

Bugün bu yollara dikkat! (5 Temmuz 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Bugün bu yollara dikkat! (5 Temmuz 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasında yürütülen üstyapı yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı kavşağından itibaren trafiğe kapatıldı, ulaşım D-100 yoluna yönlendirilerek Abant Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na tekrar katılım gerçekleştiriliyor.

Espiye-Çarşıbaşı yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu 1 ve 2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar Espiye-Çarşıbaşı yönünde ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Çeltikçi-Susuz kavşakları 25-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Çeltikçi-Susuz kavşakları istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşıma diğer yönden geliş-gidiş olarak kontrollü izin veriliyor.

Etiketler: yol durumu bülteni, Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolları
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