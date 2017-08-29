Bugün bu yollara dikkat! (29 Ağustos 2017)

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Haymana-Gölbaşı yolunun 0-21. kilometrelerindeki yol genişletme ve yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan (Boyalık, Cingirli, Haymana köyü yolları) sağlanacak.

Afyon-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerindeki tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştirilecek.

Antakya-Yayladağı-Suriye Sınırı yolunun 19-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan verilecek.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'dan 5 Eylül saat 07.00'ye kadar otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak.