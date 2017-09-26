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Bugün bu yollara dikkat! (26 Eylül 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün günlük yol durumu bülteni şöyle;

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Bugün bu yollara dikkat! (26 Eylül 2017)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu'nun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılırken, oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'lar tesis ediliyor. Kurulan TAK'ların altından 4 şerit araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanacak ve yol trafiğe açılacak. Çalışmalar süresince her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 3'er şeritten sağlanıyor. Oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri) kullanmaları gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit doğu kavşağı 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Şanlıurfa Suruç-Şanlıurfa batı bağlantı yolu kavşakları 0-2'inci kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gerede-Yeniçağa-Bolu yolundaki (Çaydurt-Paşaköy kavşakları) çalışmaların ilk etabının Hastane-Paşaköy kavşaklarında (Ankara-İstanbul) 30 Eylül'de, ikinci etabının ise Filiz Makarna-Eşref Bitlis Kışlası kavşaklarında (Ankara-İstanbul) 5 Ekim'de bitirilmesi planlanıyor. Bu tarihler arasında ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanacak.

Elmalı-Finike yolunun 16. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolları yol durumu bülteni
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