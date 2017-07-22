Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Karayollarının yapım ve üstyapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni'ne göre, Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresinde (Göltarla mevkisi) 14.00-16.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak.

Ankara-İstanbul yolunun (Bolu Dağı geçişi mevkisi) 5-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-8. kilometrelerinde Çubuk (1) Barajı Köprüsü'nün Karapürçek Kavşağı-Havalimanı Kavşağı istikametinde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım karşı yönden bölünmüş yol şeklinde gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.