BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin, Bursa Mudanya'dan İstanbul Büyükçekmece'ye saat 7.30'daki, Büyükçekmece'den Mudanya'ya ise saat 9.30'daki seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılmayacak.
Kaynak: TRT Haber
Marmara Denizi'ndeki hava koşulları bazı seferleri olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri, bu sabah yapılması gereken 2 seferini iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin, Bursa Mudanya'dan İstanbul Büyükçekmece'ye saat 7.30'daki, Büyükçekmece'den Mudanya'ya ise saat 9.30'daki seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılmayacak.
Kaynak: TRT Haber