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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDOnun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Büyükçekmece'den Mudanya'ya saat 10.30'da, Eminönü/Sirkeci'den Mudanya'ya 10.45'te başlaması gereken seferler de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Etiketler: Deniz ulaşımı, deniz seferleri, budo seferleri, BUDO
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