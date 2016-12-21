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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.

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BUDOnun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.

BUDO'nun, 12.30 ve öncesindeki bazı seferleri de hava muhalefeti yüzünden programdan kaldırılmıştı. AA 

Etiketler: BUDO'dan sefer iptalleri, budo seferleri, BUDO
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