  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDOdan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, aşağıdaki seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

  • 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
  • 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
  • 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 07.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de yapılamadı.

Kaynak: AA

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