  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İDO ve BUDOdan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 10.45'te başlaması planlanan seferler de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

İDO'dan sefer iptalleri 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

İDO'nun 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Etiketler: budo'dan sefer iptalleri, BUDO
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