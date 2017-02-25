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BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'dan bazı seferlerin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

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BUDOdan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre,

saat 11.00, 13.30 ve 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

saat 12.30 ve 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 16.30 seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Etiketler: bursa, BUDO, sefer iptalleri
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