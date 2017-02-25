BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre,
saat 11.00, 13.30 ve 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
saat 12.30 ve 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 16.30 seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.