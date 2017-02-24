BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 18.00, 19.30, 21.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.30, 21.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 19.00'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Saat 15.30 ve 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 16.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı nedenle iptal edilmişti. AA