BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) saat 14.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.30, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 16.30 ile İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi, aynı gerekçeyle iptal edildi.

BUDO'nun saat 11.00 ve öncesindeki bazı seferleri de hava muhalefeti dolayısıyla programdan kaldırılmıştı. AA