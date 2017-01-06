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BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 16.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 18.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun saat 16.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırmıştı. AA

Etiketler: budo seferleri, BUDO
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