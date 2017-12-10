BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece),
09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),
10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
12.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.