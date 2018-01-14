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BUDO kötü hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

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BUDO kötü hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10.45, 12.30 ve 14.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle sabahki seferler de yapılamadı.
 
Kaynak: AA

Etiketler: bursa, BUDO
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