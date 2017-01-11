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BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferler gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. 

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