BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 13.30, 15.30, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 14.30, 16.30, 18.00 ve 19.15, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 16.30 ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 12.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.