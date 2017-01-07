BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30, 14.30, 16.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30, 15.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun saat 11.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.