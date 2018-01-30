Bu yolları kullanacaklar dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul'da Metris-Gaziosmanpaşa kavşakları, Kalecik-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometreleri ve Trabzon Maçka yolunun 23-25. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Metris-Gaziosmanpaşa kavşakları Karadeniz Mahallesi mevkisinde, 200 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde birer şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu-13. Bölge sınır yolunun 230-235. kilometrelerindeki yapım işi kapsamında, Anamur-Kaledran arası Melleç-Bademiçi mevkisi 18-19. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak.

Kalecik-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Kalecik-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan sağlanıyor.

Hasköy-Kırklareli-Pınarhisar yolunun 0-59. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.