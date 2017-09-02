  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.432
    EURO 4.075
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bu yıl orman yangınları 8 bin hektarı kül etti

Bu yıl orman yangınları 8 bin hektarı kül etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, bu yıl şu ana kadar bin 467 orman yangınında 8 bin 55 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bu yıl orman yangınları 8 bin hektarı kül etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınları ve yangınla mücadele konusunda bilgi verdi. Orman yangınlarıyla mücadelede, önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 temel stratejide hareket ettiklerini belirten Eroğlu, Türkiye'de son on yılın verileri karşılaştırıldığında, bu yıl orman yangınlarında azalma olduğunun görüleceğini aktardı.

Eroğlu, "Bu yıl şu ana kadar bin 467 orman yangınında 8 bin 55 hektar alan zarar gördü. Verilere göre, son on yıla göre daha az yangın meydana gelmiş ve yanan alan da yine son on yıllık verilerin altında kalmıştır. Bu yıl orman yangınlarında gerek adet olarak gerekse alan olarak bir artış yoktur." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yangınlara göre Portekiz'de 67, İspanya'da 10, İtalya'da 14, Yunanistan'da ise 18 kat fazla yangın çıktığının görüleceğini anlatan Eroğlu, diğer ülkelere yangınla mücadele konusunda destek olduklarını, yangın söndürme uçakları ve helikopter yolladıklarını belirtti.

"Orman yangınlarıyla mücadelede 19 bin 718 personel görev alıyor"

Bakan Eroğlu, yangın söndürme çalışmalarında en ileri teknoloji̇nin kullanıldığını, ormanların 776 kuleden 24 saat gözetlendiğini, 115 gözetleme kulesinde 230 kamera bulunduğunu vurgulayarak, yangınlara müdahale için 3 bin 41 yangın havuzu kullanıldığını kaydetti.

Eroğlu, orman yangınlarıyla mücadelede hizmetlerinde bu yıl 19 bin 718 personelin görev aldığını, 2 bin 372 araç ve iş makinesi kullandığını bildirdi.rı traktöre takarak kısa sürede yangını söndürüyor." diye konuştu.

"Yılda yaklaşık 4 yüz milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz"

Yanan alanlara ilişkin çıkan iddialara da değinen Eroğlu, "Yanan alanların bir metrekaresi bile başka bir maksatla kullanılmıyor. Bütün yanan alanları bir yıl içinde yeşillendiriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, orman yangınları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER