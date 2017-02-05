Yerli Düşünce Derneği'nin ve Dergisinin faaliyete başlamasının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu “Bu sistem güçlü insanlar çıkartacak, iktidar güçlü olacak ve millete hesap verecek. Bundan sonra seçilecekler milletin yüzde ellisinden bir fazlasının oyunu alarak seçilmeleri mümkün olacak.” dedi.

"Önümüze gelecek sandıkta biz bir partiyi, onun yönetim anlayışını, şeklini değil, hükümet sistemini değiştireceğiz” diyen Topçu, “Sandığa gittiğimiz zaman şunu oylayacağız. Artık egemenlik milletindir. Egemen olan millettir, devlet millete halimdir. Sandığa gittiğimiz zaman biz tek devleti, tek milleti, tek vatanı, tek bayrağı garanti altına alıyoruz." şeklinde konuştu.

“Bu sistem güçlü insanlar çıkartacak”

Seçimden sonra herkesin yönetici olamayacağını, hükümet kuramayacağını ve başkanlık sistemiyle birlikte herkesle uzlaşabilen insanların seçileceğini belirten Yalçın Topçu, "Bu sistem güçlü insanlar çıkartacak, iktidar güçlü olacak ve millete hesap verecek. Bundan sonra seçilecekler milletin yüzde ellisinden bir fazlasının oyunu alarak seçilmeleri mümkün olacak. Öyle bir yerlere yatıp, koalisyonlar beklemek, 'oradan bir şey çıkar, biz de bir şey oluruz' devri bitmiş olacak. Güçlü iktidarlar kurulacak ve o iktidarlar beş yıl sonra millete sandıkta hesap verecek. Aynı zamanda da güçlü bir meclis olacağı için yasama organına da hesap vermiş olacak" dedi.

“Yerli Düşünce Evet Diyecek”

Kutuplaşmalardan bahsedildiğini ve Yerli Düşünce olarak buna kulak asmadıklarını da aktaran Topçu, “Evet toplumu birileri kutuplaştırdı. FETÖ terör örgütü kutuplaştırdı, bölücü terör örgütü kutuplaştırdı. Terör örgütlerinin arkasında duranlar kutuplaştırdı. Yerli düşünce olarak, tavrımız ve yerimiz her zaman olduğu gibi devletin ve milletin yanında. Yerli düşünce mensupları olarak referandumda 'evet', milletin egemenliği için 'evet' diyeceğiz. Tek millet için, tek bayrak için üniter yapımızın devamı için 'evet' diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İlk 4 Madde ve Rejim Tartışılmıyor

Birilerinin rejim üzerinden algı yönetimi yapmaya çalıştığını, ama rejimi, anayasanın ilk dört maddesini tartışmadıklarını kaydeden Yalçın Topçu, "Bu ülkenin ismi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatanın ismi de Türkiye'dir. Bu vatanda yaşayan Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in adı büyük Türk milletidir. Bu milletin bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Bunu kimsenin tartıştığı yok. Yapılacak iş milletin doğrudan iradesiyle iktidarı belirlemektir. Yedi düvel değil, yetmiş yedi düvel el ele vermiş, tıpkı Abdülhamid Han Hazretlerinin yaptığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden bizi diz çökertmeye çalışıyorlar. Çökmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Öleceksek adam gibi öleceğiz.