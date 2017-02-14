Bu şehirde kişi başına 2,3 otomobil düşüyor

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya'nın kişi başına düşen araç sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Uzunkaya, emniyet müdürlüğünün atlı polis çiftliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin Türkiye'deki önemli sorunlardan birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de trafik terörüne "dur" demek için hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini anlatan Celal Uzunkaya, trafikle ilgili televizyonlar için yapılan kısa filmlerin ve kamu spotlarının, gece saatlerinde ve izlenmenin en düşük olduğu zamanlarda yayınlanmasından yakındı.

Bir kentteki otomobil sayısının o ilin gelişmişliğini gösterdiğine vurgulayan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Antalya, kişi başına düşen araç sayısında 2,3 otomobil ile Türkiye birincisi. Nüfusu 2 milyon 328 bin olan kentte, 977 bin kayıtlı araç bulunuyor. Kent, araç tescil sayısı ile de Türkiye'de 4'üncü sırada. Bu yönüyle Türkiye'de ilk sıralarda bulunan Antalya, kazalara karışma rakamları ile Türkiye sonuncusu olmasını arzu ederdik ama rakamlar böyle olmadığını gösteriyor. Antalya'da 2016 yılında 134 ölümlü kazada 146 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında hastanelerde ölümlerle bu rakamı ikiye katlamak gerekiyor. Türkiye genelindeki 3 bin 500 civarındaki ölüm rakamının yaklaşık 300'ünün Antalya'da polis sorumluluk bölgesinde olması düşündürücü."

Celal Uzunkaya, 2016 yılında Antalya'da toplam 13 bin 525 kaza olduğunu kaydetti.

Trafik polislerinin vereceği ceza, denetimler ya da araç kalitesi gibi yan faktörlerle trafik kazalarının en fazla yüzde 17 civarında azalabileceğini dile getiren Uzunkaya, eğitim ve toplumsal bilinci artırmak gerektiğini de sözlerine ekledi.