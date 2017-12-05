Bu kentte havai fişek kullanımı yasaklandı

Batman Valiliği, havai fişek ile piroteknik maddelerin izinsiz, usule aykırı kullanımı ve güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu yaralanma ve ölüm olaylarında artış yaşandığını belirtti.

Söz konusu fişeklerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımının halkın can ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, korku ve paniğe yol açtığı vurgulanarak, il genelinde havai fişek kullanımı yasaklandı.

Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 32. ve 36. maddelerine göre işlem yapılacağına yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca havai fişekler ve diğer proteknik maddeler terör örgütlerine müzahir kitleler tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kolluk kuvvetlerine karşı kullanılmaktadır. Bu nedenle ilimiz sınırları içerisinde genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Olağanüstü Hal Kanunu'nca havai fişekler ve diğer proteknik maddelerin satışı, bulundurulması ve kullanımının yasaklanmıştır."

Kaynak: AA