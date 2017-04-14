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Bu illere sağanak ve rüzgar uyarısı!

Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.

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Bu illere sağanak ve rüzgar uyarısı!

Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde lokal şekilde kuvvetli olacağı, bu illerde rüzgarın da zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıklarda ise 2-4 derece artış bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Etiketler: sağanak, rüzgar, Elazığ, Tunceli, Bingöl, meteoroloji, hava durumu, hava tahmini
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